Горняк22: Пять силовиков задержали за незаконную охоту в сибирском заказнике

Лось Фото: pixabay.com

В полиции подтвердили факт задержания нескольких мужчин за незаконную охоту, однако не стали говорить об их принадлежности к силовым структурам

В Омской области в заказнике Заозерном пять сотрудников МВД, ГИБДД и ФССП задержали за незаконную охоту, сообщает «МК».

Задержали силовиков местные охотничьи инспекторы и полиция. У них обнаружили незаконно добытых копытных. По предварительным данным, это лось и несколько косуль. Отметим, что охота в заказнике строго запрещена в любых случаях, кроме необходимости регулирования численности.

Известно, что задержанные охотники – высокопоставленные сотрудники ведомств из другого региона. Сейчас егеря ищут еще одного раненого лося, которого силовики в итоге не добыли. Для этого привлекли вертолет.

В полиции заявили, что по факту незаконной охоты возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ. Сейчас задержанные находятся в Больших Уках. Их «УАЗ» и квадроцикл заметили около районного МВД, сообщает «Город55».

Ранее стало известно, что дело о незаконной охоте с участием депутата КПРФ Рашкина передали в центральный аппарат СКР. Политика задержали с тушей убитого лося в месте, где охота запрещена. Неподалеку от места разделки туши нашли охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя депутата.

ТОЛК