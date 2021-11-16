ГОРНЯК22 16.11.2021
Происшествия

Горняк22: Вебкам-модель из Алтайского края нашли мертвой в новосибирской квартире

Горняк22
1 час Ago

Вебкамера Фото: pexels.com

Спустя почти месяц после того, как нашли тело погибшей, подозреваемого в убийстве еще не нашли. Правоохранители готовы проверить любую информацию, относящуюся к делу

21 октября на съемной квартире в Новосибирске обнаружили тело 24-летней уроженки Алейска Алтайского края. Подозреваемый в убийстве установлен, но до сих пор не найден, сообщает следком по Новосибирской области.

При этом, по данным «КП-Барнаул», погибшая девушка работала вебкам-моделью. Якобы в этот бизнес она пришла по приглашению подруги.

«Видео, где она устроила порно одного актера, разошлось не то что по Алейску, а по всему Алтайскому краю. Все были в шоке», – рассказала изданию знакомая убитой девушки.

По данным следователей, девушка арендовала квартиру в Ленинском районе Новосибирска, где позже нашли ее тело с признаками насильственной смерти. По данным «КП», у девушки оказалась пробита голова, что стало смертельной травмой. При этом с места преступления пропал телефон жертвы.

Подозреваемого установил по камерам видеонаблюдения, установленных на доме. На кадрах видно, как молодой мужчина подходит, разговаривая по телефону, затем входит в дом. Его поиски до сих пор продолжаются. Мотивы убийства тоже не установлены.

ТОЛК

ГОРНЯК22 16.11.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае подняли нормативную стоимость жилья

Горняк22
1 час Ago

Покупка. Недвижимость Фото: pixabay.com

Нормативная стоимость растет по всей стране, поскольку спрос на жилье, дешевая ипотека и удорожание стройматериалов разогнали рыночные цены

Минстрой РФ повысил нормативную стоимость жилья в Алтайском крае, сообщает Алтайский портал недвижимости.

В четвертом квартале ведомство установило цену за 1 кв. метр на уровне 44 586 рублей. Во втором квартале текущего года цена за «квадрат» составляла 40 673 рубля.

При этом нормативная стоимость недвижимости в регионе остается одной из самых низких в Сибири. В этом показателе регион уступил только Омской области (44,3 тысячи рублей) и Республике Хакасия (41,6 тысячи рублей). Самая большая цена за 1 кв. метр в Новосибирской области (56,4 тысячи рублей).

Напомним, что нормативную стоимость за 1 кв. метр на каждый квартал рассчитывает правительство. Эти показатели могут серьезно отличаться от реальных рыночных цен на недвижимость.

Ранее «Толк» сообщал, что на месте снесенных бараков в Барнауле построят торговый комплекс. На улице Аносова, рядом с похоронной службой, скоро возведут комплекс современных трехэтажных зданий с магазинами. Территория долгое время не использовалась, была захламлена и покрыта зарослями.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Пять силовиков задержали за незаконную охоту в сибирском заказнике

Горняк22: Пять силовиков задержали за незаконную охоту в сибирском заказнике

Горняк22
1 час Ago
Лось Фото: pixabay.com В полиции подтвердили факт задержания нескольких мужчин за незаконную охоту, однако не стали говорить об их принадлежности к силовым структурам В Омской области...

Читать по теме:

ВТОПЕ: