Горняк22: Минприроды края пытается забрать лес у разорившейся «Алтайкровли»

Дерево. Рубка. Лес Фото: "Новости Горного Алтая"

В 2019 году предприятие было признано банкротом. В связи с этим ведомство предположило, что на этих участках работают другие компании по договору субаренды

Минприроды Алтайского края обратилось в суд с требованием лишить «Алтайкровлю» двух арендованных участков из-за несоблюдения арендатором условий, сообщает «Банкфакс».

Речь идет о лесных участков – в Озерском и Ларичихинском лесничествах. Чиновники требуют обязать компанию передать им земли в течение десяти дней после удовлетворения иска и вступления решения в законную силу. Также они намерены добиться запрета для «Алтайкровли» заключать сделки по рубке леса с третьими лицами.

Однако чиновники не приложили к иску необходимые документы, подтверждающие попытки решить вопрос в досудебном порядке. В итоге иск остался без движения.

В Минприроды объяснили, что «Алтайкровля» не выполнила в полном объеме работы по охране, защите и воспроизводству лесов на этих участках.

Ранее сообщалось, что Минприроды понуждает «Алтайкровлю» прекратить рубки леса в окрестностях Барнаула.

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