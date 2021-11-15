Горняк22: Барнаульцы просят обустроить пешеходный переход на Взлетной
Пешеходный переход Фото: pexels.com
На данном участке часто переходят дорогу в неположенном месте, что может стать причиной ДТП. Горожане просят власти обратить внимание на ситуацию
Жители Барнаула попросили оборудовать пешеходный переход на пересечении улиц Взлетная и Солнечная поляна, сообщает Barnaul22.
Горожане пояснили, что ближайший «пешеходник» расположен далеко и неудобно. При этом жители района якобы уже обращались в городские инстанции, однако ситуация не изменилась.
Стоит отметить, что на данном отрезке дороги пешеходы часто переходят дорогу в неположенном месте, что увеличивает риск аварийности.
Ранее жителям Барнаула пообещали обустроить пешеходный переход по нечетной стороне малой проезжей части Павловского тракта рядом с остановкой «Панфиловцев». Работы запланированы на 2022 год.