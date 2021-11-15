Горняк22: 528 новых случаев заражения ковидом выявили в Алтайском крае за сутки
Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
В Алтайском крае высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки
528 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе инфекцию нашли у 96 608 человек, в том числе у 7 622 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Ковидная статистика
- 30 зараженных коронавирусом умерли за прошедшие сутки в Алтайском крае, все скончались от воздействия инфекции. Общее число смертей среди больных достигло 6 692 случая.
- Количество тяжелобольных среди зараженных коронавирусом в крае сейчас составляет 834, из них подключено к аппаратам ИВЛ –309.
- В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 894 пациентов. Еще у 387 больных обнаружена вирусная пневмония.
- 411 жителей Алтайского края вылечились за сутки. Всего побороли инфекцию 66 827 жителей региона.
- Сейчас в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 565 места.
- На утро 14 ноября в Алтайском крае прививаются 906,8 тыс. человек, ревакцинацию прошли 26,8 тыс. человек.
Новые случаи
Барнаул – 140
Бийск – 41
Рубцовск – 32
Заринск – 22
Алейск – 18
Славгород – 17
Камень-на-Оби – 13
Калманский район – 12
Волчихинский, Мамонтовский районы – по 11 заболевших
Завьяловский, Немецкий национальный районы – по 10
Алейский, Каменский, Первомайский, Топчихинский районы – по 9
Благовещенский, Ключевской, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Суетский, Тогульский районы – по 8
Новоалтайск, Заринский, Тюменцевский районы – по 7
Ребрихинский, Советский, Табунский, Третьяковский, Угловский, Шипуновский районы – по 5
Бурлинский, Залесовский, Крутихинский, Родинский районы – по 4
ЗАТО Сибирский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Романовский, Усть-Калманский районы – по 3
Смоленский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы – по 2
Белокуриха, Панкрушихинский, Троицкий районы – по 1.
Ранее сообщалось, что в Бийске план вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 60%.