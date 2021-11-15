Горняк22: 528 новых случаев заражения ковидом выявили в Алтайском крае за сутки

Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Алтайском крае высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки

528 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе инфекцию нашли у 96 608 человек, в том числе у 7 622 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Ковидная статистика

30 зараженных коронавирусом умерли за прошедшие сутки в Алтайском крае, все скончались от воздействия инфекции. Общее число смертей среди больных достигло 6 692 случая.

Количество тяжелобольных среди зараженных коронавирусом в крае сейчас составляет 834, из них подключено к аппаратам ИВЛ –309.

В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 894 пациентов. Еще у 387 больных обнаружена вирусная пневмония.

411 жителей Алтайского края вылечились за сутки. Всего побороли инфекцию 66 827 жителей региона.

Сейчас в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 565 места.

На утро 14 ноября в Алтайском крае прививаются 906,8 тыс. человек, ревакцинацию прошли 26,8 тыс. человек.

Новые случаи

Барнаул – 140

Бийск – 41

Рубцовск – 32

Заринск – 22

Алейск – 18

Славгород – 17

Камень-на-Оби – 13

Калманский район – 12

Волчихинский, Мамонтовский районы – по 11 заболевших

Завьяловский, Немецкий национальный районы – по 10

Алейский, Каменский, Первомайский, Топчихинский районы – по 9

Благовещенский, Ключевской, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Суетский, Тогульский районы – по 8

Новоалтайск, Заринский, Тюменцевский районы – по 7

Ребрихинский, Советский, Табунский, Третьяковский, Угловский, Шипуновский районы – по 5

Бурлинский, Залесовский, Крутихинский, Родинский районы – по 4

ЗАТО Сибирский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Романовский, Усть-Калманский районы – по 3

Смоленский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы – по 2

Белокуриха, Панкрушихинский, Троицкий районы – по 1.

Ранее сообщалось, что в Бийске план вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 60%.

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