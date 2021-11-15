Горняк22: В России стартовал новый этап розыгрыша среди вакцинированных

Прививка. Вакцина Фото: pixabay.com

Таким образом власти решили стимулировать жителей страны участвовать в вакцинации. По мнению врачей, пока это единственный способ справиться с пандемией

С 14 ноября в России запустили дополнительный розыгрыш призов среди привитых, сообщает РИА «Новости».

Так, тысяча человек получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Участвовать в акции смогут все, кто привился по проведения мероприятия. При этом если прививка состоит из двух компонентов, то для участия необходимо быть полностью привитым.

Розыгрыш проведут на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определит компьютер, а вся информация появится на портале госуслуг.

Победитель получит приз в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока проведения розыгрыша денежных призов до конца года.

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