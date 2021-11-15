Горняк22: В Алтайском крае вторую неделю повторяется рекордная ковидная смертность

Смертность. Кладбище Фото: Анна Меньшикова

Алтайский край по заболеваемости ковидом находится на 19-м месте по стране, а соседняя Новосибирская область с большей численностью населения – на 28-м

211 жителей Алтайского края, заболевших коронавирусом, умерли за прошедшую неделю, с 8 по 14 ноября. Из них большинство погибли именно от ковида – это 201 человек (максимум с начала пандемии).

Неделей ранее в регионе также скончались 211 заболевших COVID-19. На сегодняшний день это поз-прежнему абсолютный недельный антирекорд в крае с начала пандемии.

При этом в Алтайском крае продолжается рост ежедневно выявляемых новых случаев заболевания. За эту семидневку он вырос от 510 до 528 случаев в сутки. Всего за неделю коронавирус официально подтвердили у 3 606 человек.

Так, на 14 ноября в Алтайском крае с начала пандемии скончались уже 6 692 человека. Из них 5 300 умерли именно от COVID-19, а 1 392 – от осложнений на его фоне. Общее число зараженных сейчас – 95 608 человек.

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