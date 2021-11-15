Горняк22: Алтайское масло по 50 рублей за пачку продают на улицах Новосибирска

сливочное масло Фото: pexels.com

По факту таких предприятий не существуют, однако они все же успевают произвести и продать свой товар. Состав продукции сейчас определяют специалисты

На улицах Новосибирска продавали сливочное масло, произведенное в Барнауле, по 50 рублей за пачку, сообщает «Вести22». При этом покупатели даже не спрашивали сопроводительные документы.

На пачке значится фирма «Астро», адрес производства – улица Молодёжная, 172. Однако по этому адресу в городе находится компания, которая занимается чисткой ковров.

Однако местные помнят, что раньше здесь действительно фасовали нечто похожее на масло.

В Россельхознадзоре такие предприятия называются фантомными. Фактически они не существуют, но успевают «из воздуха» изготовить товар. Специальная система «Меркурий» в Россельхознадзоре отслеживает такие предприятия, которые не закупают сырье.

Деятельность компании «Астро» была заблокирована ещё в прошлом году, как только в Россельхознадзоре заметили нестыковки.

Однако за несколько месяцев предприятие смогло легализовать через подставные фирмы почти 200 тонн продукции и отправить ее в Новосибирск и Башкирию. Масло продолжают продавать в Новосибирске до сих пор, хотя срок годности продукции всего 35 суток.

В прошлом году в Алтайском крае выявили 38 фантомных предприятия. Это недобросовестные производители, которые законно получить необходимые документы для реализации никогда не смогут.

Сейчас эксперты определяют, из чего состоит такой бюджетный продукт.

Ранее сообщалось, что опасные сыр и масло нашли на алтайском предприятии.

ТОЛК