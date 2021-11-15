Горняк22: Терпящий убытки алтайский бизнес взывает к властям и справедливости

Торговый центр Фото: Анна Меньшикова

Предприниматели просят сократить им арендные платежи, налоги на имущество и землю, а также выдавать микрокредиты на «оборотку» под 3%

Власти решают государственные задачи по ускорению темпов вакцинации и снижению заболеваемости ковидом за счет бизнеса, вводя жесткие ограничения. И поэтому было бы справедливо возместить понесенные убытки предпринимателям, которые платят налоги в бюджет и сделали всё, чтобы соблюсти все требования, но снова оказались крайними. Так считают представители алтайского бизнеса и их защитники.

Главы бизнес-объединений написали обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко с конкретными предложениями (есть в распоряжении редакции). Пока власти согласились лишь с некоторыми пунктами

Напомним, с 15 ноября в Алтайском крае попасть в рестораны, кинотеатры, в ночные клубы, бассейны, фитнес-клубы и другие места массового скопления можно только при предъявлении QR-кода. С 30 октября эта норма уже действует в отношении торговых центров. Кроме того, общепиту запретили работать с 23.00 до 6.00, до 50% ограничили наполняемость кинотеатров, театров, бассейнов и т. д.

Бизнес в заложниках

Представители фитнес-индустрии прогнозировали падение трафика после введения QR-кодов минимум вдвое. Руководители торговых центров, написавшие свое письмо губернатору, уже фиксируют сокращение посещаемости в три-четыре раза после введения QR-кодов, что приводит к тому, что отделы не могут окупить минимальные затраты, а ТЦ, соответственно, не получают арендные платежи.

«Ожидается резкое снижение оборота, а порой и прекращение деятельности ряда предпринимательских структур. При этом фактические расходы на выплату зарплаты, налоги, социальные отчисления, погашения по кредитам, осуществление арендных и коммунальных платежей и т.д. остаются в полном объеме”, – пишут губернатору бизнес-объединения.

Глава Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц считает, что было бы справедливо, если бы власти сделали шаг навстречу бизнесу:

«Как-никак малый бизнес десятилетиями платит налоги. Давайте вспомним, что в большой степени зарплаты госслужащих формируются за счет отчислений в том числе и малого бизнеса. К тому же в этом есть толика несправедливости. Мне кажется, что это несколько холостые выстрелы — введенные ограничения. Это, скорее, политическая история, направленная на то, чтобы стимулировать процесс вакцинации. А заложником становится бизнес. Не ограничивают же движение в общественном транспорте, работу продовольственных магазинов».

Важно и то, говорит Фриц, что в регионе серьезно выросли налоговые отчисления, идет заметный рост доходов бюджета, в том числе от малого бизнеса.

«Поэтому мы очень рассчитываем на отклик — не то время, когда можно было бы игнорировать запрос предпринимателей».

Что просят предприниматели

Торговый центр Фото: Анна Меньшикова

Объединения предлагают властям следующие способы возмещения убытков:

сократить вполовину платежи для бизнеса, арендующего имущество или землю у края или муниципалитетов и отсрочить их выплату на полгода, в ответ предприниматели будут предоставлять такую же льготу субарендаторам,

снизить ставку налога на имущество и земельный налог для бизнеса не менее чем на 50%,

компенсировать затраты на средства защиты из краевого бюджета,

ввести мораторий на проверки со стороны региональных структур на последний квартал 2021 года и на первый 2022-го,

ввести микрозаймы для малого бизнеса на пополнение оборотных средств со ставкой не выше 3%.

«Это не те затраты, которые связаны с оборотом. Работаешь или нет — аренду, налоги платить нужно. Это константа», – говорит Фриц.

Представители торговых центров в письме просят отменить проход по QR-кодам. В группе компаний Евгения Ракшина, которая управляет такими центрами, как Galaxy, «Лето» (не были подписантами письма) также сообщают о падении трафика и предлагают проверять QR-коды на входе не в ТЦ, а в отделы:

«Трудно обеспечить безопасную социальную дистанцию посетителей на входе, так как сколько бы мы не увеличивали количество персонала, скопления людей и очереди неминуемо образуются. Этот вопрос самый актуальный».

«Потеряем сотни предпринимателей»

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12 ноября, 15:24

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По предварительным данным, власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в общественных местах. Мера будет действовать до июня 2022 года

«Я уверенно говорю, что многие предприниматели сегодня платят больше налогов, чем сами зарабатывают. Так не может долго продолжаться. Если не помочь бизнесу, мы однозначно потеряем десятки, сотни предпринимателей. Но кто от этого выиграет? Закрылся предприниматель — ноль налогов. И куда пойдет он или его работники? На биржу. Это нагрузка на бюджет», – объясняет глава союза.

Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, подтверждает: к нему поступило обращение от руководителя детского комплекса, расположенного на третьем этаже ТЦ: «15 работающих — все молодые, у них семьи, кредиты. В центре резко упала посещаемость, сократился оборот. Руководитель будет вынужден сокращать людей».

Осипов признает: все ограничения несут серьезные финансовые последствия. Он говорит, что в ближайшее время будет идти активное обсуждение инструментов поддержки бизнеса, в том числе и обращения.

12 ноября прошло заседание рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона в правительстве края. По его итогам «скорректирован план мероприятий». В том числе предусмотрено освобождение малого и среднего бизнеса от уплаты арендных платежей за муниципальное и госимущество, а также «предоставление Алтайским фондом финансирования предпринимательства льготных кредитов на пополнение оборотных средств» тем, кто пострадал от нерабочих дней и введения QR-кодов.

То есть на снижение ставок налогов и на компенсацию затрат из бюджета власти не пошли. Но Андрей Осипов надеется также, что еще удастся провести встречу руководителей объединений с региональным минфином.

При этом известно, что минфин края всегда с большим трудом идет на шаги, которые предполагают выпадающие доходы. «Ну будем заниматься, обсуждать. Доказывать будем. Что делать-то? Нам куда деваться? – говорит Осипов. – Ведь есть опасения, что волна может иметь долгосрочный характер. Это не на неделю и не на две».

По его словам, часть предложений по более жестким ограничениям пока удается «отбивать». Скажем, звучало предложение о полном закрытии бизнеса на ноябрьские праздники, о запрете всех корпоративов с 15 декабря по 15 января. Впрочем, последнее теоретически может состояться при ухудшении ситуации.

Кроме того, глава профильного комитета АКЗС Владимир Семенов сообщил, что вопрос помощи бизнесу рассмотрят на заседании перед сессией.

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