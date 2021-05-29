Горняк22: Эксперты рассказали, на каких автомобилях ездят агрессивные водители

Автомобиль Фото: pixabay.com

Сервис «Авто.ру» провел опрос среди 4 тысяч автовладельцев и выяснил, владельцев каких машин россияне считают самыми агрессивными

47,6% опрошенных заявили, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Об этой стало известно от сервиса «Авто.ру», сообщает «Известия».

Так, по результатам опроса, 53% назвали самыми напористыми водителей BMW. Ещё 26% респондентов уверены, что самые неаккуратные водители ездят на отечественных машинах, а если точнее то на автомобиле Lada (18%).

Каждый десятый упомянул владельцев японских машин, как агрессивных, а 7% – такого мнения о владельцах корейских машин.

Самыми законопослушными и спокойными водителями россияне назвали владельцев шведских (26%) и французских (20%) автомобилей.

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульцы попадаются на уловки автодилера, который предлагает низкие цены. Жители Барнаула продолжают жаловаться на работу одного из городских автосалонов на Правобережном тракте.

ТОЛК