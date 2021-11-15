Горняк22: Водитель был пьян: Lada влетела в дерево на алтайской трассе
ДТП Фото: Evgeny Profit
На кадрах видно, что автомобиль после ДТП получил серьезные повреждения — передняя часть, двери сильно смяты. Пострадавших нет
Днем 13 ноября на Телецком тракте в районе поселка Ускуч произошло ДТП – автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево, сообщает Barnaul22.
По словам очевидцев, автомобиль сильно поврежден – двигатель вмяло в машину. Предположительно, водитель был пьян.
«Повезло! Все живы. На этот раз обошлось без жертв», – рассказали свидетели ЧП.
Сколько человек находилось в автомобиле в момент аварии, не уточняется.
Ранее сообщалось, что 12 ноября на трассе в Шелаболихинском районе автомобиль Toyota Allion съехал с дороги в кювет и перевернулся.