Горняк22: Жительница Заринска потеряла почти 2 млн рублей, желая заработать на ставках

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

Женщина поверила, что сможет увеличить свой доход и сделала все, как говорил звонивший. В итоге она лишилась крупной суммы денег

47-летняя жительница Заринска лишилась 1,8 млн рублей в попытке заработать на игровых ставках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина увидела в интернете рекламу с предложением заработать на ставках и оставила свой телефон. Через некоторое время ей позвонил «куратор» и разъяснил принцип получения прибыли. В результате женщина перечислила мошенникам через электронную платежную систему деньги.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Мошенник развел на деньги владельца сгоревшего кафе в Сростках. После ЧП хозяину заведения позвонил мужчина, который представился сотрудником МЧС из Республики Алтай.

Звонивший рассказал, что может оказать содействие в экспертной оценке причин возгорания, но для этого ему якобы нужно купить подарки для членов комиссии, которые могли бы осмотреть место пожара в любое удобное время.

Мошенник попросил мужчину перевести ему 27 тысяч рублей, чтобы он сам выбрал подарки.

ТОЛК