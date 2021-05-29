Горняк22: Глава Microsoft предсказал наступление антиутопии Оруэлла в будущем

Клавиатура. Компьютер Фото: pixabay.com

По мнению главы корпорации Microsoft Брэда Смита научная фантастика уже приобретает реальные черты в некоторых частях мира и люди могут не успеть за развитием технологий

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит в интервью Би-би-си рассказал о наступлении реальности из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» в ближайшее время в 2024 году, сообщает «Лента.ру».

В программе обсуждали широкое применение технологий искусственного интеллекта для наблюдения за людьми. Участники дискуссии выразили опасение, что развитие таких технологий в Китае может стать угрозой для демократии.

«Мне вспоминаются уроки Джорджа Оруэлла из его книги «1984». На самом деле эта история была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все. Этого не произошло в 1984 году, но, если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году», – заявил Смит.

Глава корпорации призвал людей задуматься о мерах по защите от искусственного интеллекта на уровне закона. Ведь, по его мнению, в противном случае люди могут не догнать стремительно развивающиеся технологии.

Пекин стремится к 2030 году стать . Некоторые эксперты полагают, что возможности КНР выходят далеко за пределы того, что есть у стран Европы и Западной Америки.

К 2030 году Китай стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. По оценке некоторых экспертов, разработки Пекина в этой сфере опередили страны Европы и США.

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