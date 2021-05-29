Горняк22: Порывистый ветер и до +23 градусов будет в Алтайском крае 29 мая

Погода. Май. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

На выходных в ночное время в Алтайском крае будет холодно — до -1 градуса. Кроме того, на большей территории региона ожидается ветер

В Алтайском крае 29 мая ожидается прохладная и ветреная погода, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

В крае днем будет переменная облачность. Осадков в регионе в этот день не ожидается. Утром местами туман. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура составит +18…+23 градуса.

В Барнауле также будет переменная облачность. Порывы ветра достигнут 9м/с. Температура днем составит +18…+20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ночью ожидаются заморозки.

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