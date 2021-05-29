ГОРНЯК22 29.05.2021
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Горняк22: Народные приметы на 29 мая: на какие погодные условия обратить внимание

Горняк22
14 часов Ago

Медуница. Растение. Природа Фото: Pixabay

Красная луна и гром: какие еще приметы были важны для крестьян 29 мая и какого святого почитали в этот день православные люди

29 мая в народном календаре получило название Федор Житник в честь преподобного Феодора Освященного. Святой родился в Египте в семье богатых христиан. В 14 лет он сбежал из дома в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого, где его рукоположили в священники. После смерти Пахомия Феодор принял на себя управление монастырем, а позже стал  главой всех Фиваидских обителей.

29 мая было принято готовиться к свадьбам и проводить различные обряды на счастливое замужество, указывает сайт Vsyamagik.ru.

Народные приметы на 29 мая:

  1. Если к этому дню зацвела рябина – холодов больше не будет.
  2. Большая красная луна предвещает сильный ветер.
  3. Гром 29 мая сулит хороший урожай зерна.
  4. Обилие шишек на ольхе предсказывает богатый урожай ячменя.
  5. Обильно цветет рябина – будет много овса

ТОЛК

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