Горняк22: В Сибири замглавы ФСИН нашли с семью ножевыми ранениями

Александр Зорин Фото: УФСИН по Томской области

Причины происшествия не разглашаются. Пострадавшего доставили в больницу. По последней информации, на месте работает московская комиссия

В Томске замначальника регионального УФСИН Александра Зорина нашли с семью ножевыми ранениями около работы, сообщает Telegram-канал «Mash».

По предварительной информации, утром 26 мая пострадавшего подвозил водитель на служебной машине. Мужчина попросил водителя оставить его в машине одного – якобы для телефонного разговора. Когда водитель вернулся, офицер был уже весь в крови.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию. Врачи зафиксировали повреждения внутренних органов, брюшной полости и грудной клетки. Сейчас Зорин пришёл в сознание, но его состояние всё ещё стабильно тяжелое.

ФСИН и Следственный комитет отказались от комментариев.

Ранее «Толк» сообщал, что гендиректор «Бочкарей» находится в больнице после «смертельного» ДТП. 26 мая Вадим Смагин попал в аварию, в которой погибли два человека.

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