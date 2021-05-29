Горняк22: Как в кино: мощный ураган разнес бочки на алтайской ферме

Ураган Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как сильный ветер уносит огромные бочки одну за другой. При этом шквалистый ветер сбивает с ног людей

В Кытмановском районе разгулялся ураган и повредил постройки у селян, сообщает телеграм-канал Ленина, 59.

По словам очевидцев, ветер снес бочки с местной фермы и доставил много неприятностей местным жителям. К счастью, в результате разгула стихии никто не пострадал.

Накануне сотрудники МЧС предупреждали жителей края о приближении шторма.

Ранее сообщалось, что в Тальменке шквалистый ветер снес крышу психинтерната.

ТОЛК