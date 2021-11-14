Горняк22: В России хотят приравнять сертификат о вакцинации к паспорту
Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru
Не исключено, что в будущем сертификат о вакцинации станет таким же важным документом, как паспортом, и без него россияне не смогут вести полноценную социальную жизнь
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сертификат о вакцинации должен стать наравне с паспортом, сообщает «Известия».
Она отметила, что с введением QR-кодов в регионах значительно выросли темпы вакцинации. Однако, по словам Голиковой, достичь коллективного иммунитета необходимо в кратчайшие сроки.
Стоит напомнить, что сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на двух языках — русском и английском. Он появляется на портале «Госуслуги» в течение трех дней после окончания вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Сети продают 500 тысяч персональных данных жителей Москвы и Подмосковья, которые купили поддельные справки о вакцинации и ПЦР. Предположительно, информацию о россиянах могли собрать через сервис по продаже фейковых справок.