Горняк22: Как в кино: мощный ураган разнес бочки на алтайской ферме
Ураган Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, как сильный ветер уносит огромные бочки одну за другой. При этом шквалистый ветер сбивает с ног людей
В Кытмановском районе разгулялся ураган и повредил постройки у селян, сообщает телеграм-канал Ленина, 59.
По словам очевидцев, ветер снес бочки с местной фермы и доставил много неприятностей местным жителям. К счастью, в результате разгула стихии никто не пострадал.
Накануне сотрудники МЧС предупреждали жителей края о приближении шторма.
Ранее сообщалось, что в Тальменке шквалистый ветер снес крышу психинтерната.