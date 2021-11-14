Горняк22: «Лучше пешком»: барнаульцы жалуются на «забитый» автобус №51
Автобус Фото: pixabay.com
Пользователи маршрута призвали перевозчика обратить внимание на проблему и пустить более вместительный автобус, чтобы все смогли уехать
Жители Барнаула вновь оказались недовольны работой общественного транспорта в городе. На этот раз речь идет об автобусе №51, сообщает Barnaul22.
Так, жительница Барнаула Ирина Евдокимова рассказала, что раньше пассажиры уже жаловались на него, однако ситуация не изменилась.
«Большой поток людей в сторону п. Южного, так почему вы запускаете маленькие автобусы, туда максимум может залезть 20 человек сидя и 15 максимум стоя», – написала она.
Горожанка рассказала, что 12 ноября простояла на остановке 40 минут прежде, чем смогла уехать. В связи с этим она призвала запустить большой вместительный транспорт вместо малогабаритного.
Ранее сообщалось, что в Барнауле возобновят работу проблемного маршрута №110, на который также неоднократно жаловались горожане.