Горняк22: В Алтайском крае с 15 ноября начнут выплаты пострадавшему из-за пандемии бизнесу

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Некоторые категории бизнеса потерпели серьезные убытки из-за введенных антиковидных ограничений. В связи с этим власти приняли решение их поддержать

С 15 ноября в Алтайском крае начнут выплачивать субсидии пострадавшему из-за введенных ограничений малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба краевого правительства.

С соответствующими заявлениями к властям обратились уже более 3 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Субсидию смогут получить те предприниматели, которые попали под ограничительные меры после 1 августа 2021 года, в том числе под нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

По словам руководителя краевого управления Федеральной налоговой службы Юрия Куриленко, в прошлом году за поддержкой обратились 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Им выплатили порядка 1,2 млрд рублей.

По словам начальника краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, после введения системы QR-кодов в регионе торговые центры значительно опустели. Несмотря на то, что продовольственные магазины не попали под ограничения, в них также снизилось количество посетителей, отметил Евстигнеев.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов для посещения торговых и торгово-развлекательных центров. С 15 ноября к ней присоединится общепит, театры, кинотеатры, в цирки, клубы, бассейны, фитнес-клубы и тд.

Ранее владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем они пожаловались на колоссальные убытки за время пандемии.

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