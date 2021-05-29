Горняк22: Перед смят: в Барнауле на пешеходном переходе сбили девушку

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, удар был сильным, так как у автомобиля сильно смята передняя часть. Подробности случившегося уточняются

Днем 28 мая в Барнауле в районе пересечения улиц Попова и Балтийская автомобиль Subaru Legacy сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по снимкам, передняя часть автомобиля, попавшего в ДТП, сильно смята.

По словам очевидцев, девушка переходила дорогу, два ряда остановились, чтобы ее пропустить, а Subaru Legacy двигался по крайней левой полосе и сбил ее. Пострадавшую осматривают медики, предположительно, у нее тяжелые травмы.

В ГИБДД города Барнаул уточнили, что, предварительно, 25-летний водитель сбил девушку, предположительно, 17 лет, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП она получила серьезные телесные повреждения, ее госпитализировали в ГБ № 1.

Ранее сообщалось, что в Барнауле внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе.

ТОЛК