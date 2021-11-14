Горняк22: Жители дома на Потоке бьют тревогу из-за протекающей крыши и холодных батарей

Петра Сухова, 9А Фото: Черное и Белое Барнаул

На опубликованных кадрах возле электропроводки заметны водные подтеки. Из-за протекающей крыши в квартирах испортился ремонт и мебель

Жители дома на улице Петра Сухова, 9А (корпус 1) пожаловались, что в доме протекает крыша, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

«ЖКХ не реагирует. Много раз пытались добиться, но все безрезультатно. В этот раз нам ответили так: «Что вы переживаете, у вас крыши нет», – говорится в сообщении.

По словам жильцов дома, вода течет в том числе в местах, где проходит электропроводка. Также вода портит мебель и ремонт в домах жильцов.

Кроме того, жители пожаловались на «чуть теплые» батареи зимой. Они призвали власти помочь им в этой непростой ситуации.

Ранее сообщалось, что в доме по проспекту Ленина, 131 в Барнауле также капает дождь в квартирах. Жителям своими силами приходится латать дыры в потолке.

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