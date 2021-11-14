Горняк22: Рыбак обнаружил кости мамонта на берегу Оби в Барнауле

Фото: Евгений Налимов

Мамонты вымерли десятки тысяч лет назад. Однако их останки продолжают находит в разных частях мира, в том числе в России

Барнаульский рыбак обнаружил на берегу Оби странный предмет, напоминающий древнюю кость. Как выяснилось, это останки мамонта, сообщает «Алтайская правда».

Магистрант Института биологии и биотехнологии АлтГУ Светлана Агафонова уточнила, что найденные останки – это фрагмент лопатки мамонта.

«Хотя некоторые люди считают, что они не жили в нашем регионе, но это ошибочное мнение. Их останки находят в Солонешенском, Троицком и Чарышском районах, а помимо этого, и в Барнауле возле Оби», – говорит специалист.

По ее словам, чаще всего такие находки бывают возле водоемов и рек, потому что животные обитали в этих местах.

Теперь фрагмент лопатки мамонта будет храниться в лаборатории Музея природы АлтГУ.

Ранее сообщалось, что рыбак обнаружил человеческий скелет на берегу Катуни.

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