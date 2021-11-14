Горняк22: В Барнауле медики ковидного госпиталя рассказали об урезании допвыплат

Закладка рощи в горбольнице №5 Фото: Виталий Барабаш

Медики призвали провести проверку в медучреждении и восстановить их нарушенные права. Глава краевого минздрава взял ситуацию на личный контроль

Медики ковидного госпиталя Барнаула, открытого на базе горбольницы №5, пожаловались, что руководство систематически нарушает их трудовые права, сообщает Barnaul22.

В частности, медики рассказали о сотрудниках отделения реанимации и интенсивной терапии №2, которые якобы недополучают зарплату. По их словам, руководство «экономит» на выплатах сверхурочных.

«Заставляют подписывать трудовые договоры с меньшей ставкой. Табели рабочего времени исправляют перед начислением заработной платы, тем самым медсестры, санитары недополучают заработанные деньги. Применяют необоснованные штрафы , а именно отнимают часы работы и проставляют вместо 24 часов, 12, 16, 18 часов, либо вообще полностью смену», – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам медиков, в больнице не выплачивают «ковидные» выплаты, утвержденные постановлением правительства РФ N415 и N484.

В минздраве края пообещали проверить информацию. Министр Дмитрий Попов взял ситуацию на личный контроль.

Ранее сообщалось, что алтайские медики получат выплаты за каждого вакцинированного.

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