Горняк22: «Ураганная воронка» разрушила зернохранилище и дом в алтайском селе

Последствия урагана в Старой Тарабе. Фото: "Сельский вестник", kytmanovonews.ru

Обошлось без жертв, но для многих сельчан смерч стал причиной больших убытков. Больше всех пострадали местное сельхозпредприятие и один жилой дом

27 мая 2021 года в селе Старая Тараба Кытмановского района прошел ураган с дождем. Атмосферный вихрь в виде воронки нанес серьезные повреждения: фактически полностью разрушено одно из трех зернохранилищ сельхозпредприятия «Чумышское», сообщает местная газета «Сельский вестник».

Также в деревне местами вырвало электрические провода, и пострадал дом, в котором живут пенсионеры.

Директором пострадавшего предприятия является Андрей Дильман. Подсчитать ущерб от разрушения там пока затрудняются. В несколько сотен тысяч рублей оценивают повреждения старотарабинцы, на чей дом упал тополь, который с корнями выкрутило из земли. Строение сильно покосилось от тяжести дерева, повреждена кровля и веранда. Остается загадкой, как уцелели пластиковые окна.

Последствия урагана в Старой Тарабе. Фото: "Сельский вестник", kytmanovonews.ruПоследствия урагана в Старой Тарабе. Фото: "Сельский вестник", kytmanovonews.ruПоследствия урагана в Старой Тарабе. Фото: "Сельский вестник", kytmanovonews.ruПоследствия урагана в Старой Тарабе. Фото: "Сельский вестник", kytmanovonews.ruУцелевшие зернохранилища в Старой Тарабе. Фото: "Сельский вестник", kytmanovonews.ru

В лесополосе рядом с селом тоже есть выкрученные и покосившиеся деревья. По всей деревне валяются обломки веток и части поврежденных крыш и сельхозпостроек, в огородах растрепало теплицы.

Шквалистый ветер и крупный дождь прошли и в райцентре Кытманово: у здания казначейства покосилась большая елка. Теперь ее придется срубить. У многих сельчан пострадали огороды.

Местные жители говорят, что им еще повезло, поскольку обошлось без жертв.

ТОЛК