Горняк22: Главная коммунистка Алтайского края выступила против введения QR-кодов

Мария Прусакова Фото: Виталий Барабаш

В России активно вводят систему QR-кодом для посещения общественных мест. В скором времени, возможно, невакцинированных перестанут пускать в общественный транспорт

Депутаты Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова заявила, что парламент рассмотрит введение всеобщего QR-кодирования, однако коммунисты будут голосовать против. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Мне на электронку и в сообщениях приходят многочисленные просьбы ни в коем случае не поддерживать эти антиконституционные законы. КПРФ всегда не поддерживала это принуждение и естественно я депутат от Алтайского края и мои товарищи по фракции будем голосовать против», – написала она.

Однако коммуниста усомнилась, что им удастся отстоять это решение.

Ранее сообщалось, что в России оперштаб по борьбе с коронавирусом готовит законопроекты о введении QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила что QR-коды на посещение ряда учреждений ввели уже в 77 регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отменить QR-коды и ковидные ограничения могут только после окончания пандемии.

Ранее «Толк» сообщал, что QR-коды могут ввести в российских самолетах и поездах. Предположительно, до 15 ноября власти рассматривают соответствующие предложения от Совета Федерации, Госдумы и федеральных ведомств. После этого возможно принятие конкретных мер.

ТОЛК