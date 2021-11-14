Горняк22: В Барнауле предложили ввести реверсивное движение на проспекте Строителей

Светофор Фото: pixabay.com

Таким образом, утром добавится одна полоса для движения в центр, а вечером, соответственно, эта полоса позволит снизить количество автомобилей, пытающихся выехать из центра

Барнаулец Юрий Самохоткин предложил ввести реверсивное движение на проспекте Строителей. Соответствующее письмо он уже направил в минтранс края, сообщает Barnaul22.

По его мнению, из-за ремонта моста в районе Нового рынка транспортные потоки неизбежно распределятся между другими магистралями города. Горожанин отметил, что уже сейчас скапливаются ежедневные пробки на пересечении Павловского тракта и Советской Армии.

В связи с этим автомобилист предлагает установить реверсивный светофор на слиянии Павловского тракта и проспекта Строителей.

«Возможно, он позволит разгрузить проезд под мостом. В утреннее время добавится одна полоса для движения в центр, вечером, соответственно, эта полоса позволит снизить количество автомобилей, пытающихся перестроится из левого ряда при движении из центра, вызывая остановку всего потока и нередко ДТП», – говорится в сообщении.

Однако это потребует внесения изменений в работу светофоров на близлежащих участках дорог и смену дорожной разметки. Кроме того, водителям необходимо привыкнуть к нововведению.

Напомним, весной 2022 года в Барнауле начнется масштабная реконструкция моста в районе Нового рынка.

ТОЛК