Горняк22: Мать барнаульского хакера назвала обвинения против него фейком

Компьютер. Хакер Фото: pexels.com

Мать разыскиваемого барнаульца рассказала, что его работа не связана с программированием — он занимается другими делами

Мать барнаульца Евгений Полянина, которого разыскивают за киберпреступления, заявила, что его работа не связана с программированием, а все обвинения в его адрес она назвала фейком. Об этом пишет RT. При этом сама связаться с сыном она не может.

Светлана Полянина рассказала, что она живет одна на даче и узнала об обвинениях из новостей.

«Я просто в шоке, второй день живу на таблетках, не могу поверить в эти обвинения…Я сама тоже живу в Барнауле, но с тех пор, как появилась информация, что сына объявили в розыск, я с ним так и не разговаривала: он не выходит на связь, не берёт трубку», — поделилась Светлана.

При этом женщина уточнила, что к ней никто из правоохранительных органов не приходил.

В Генпрокуратуре пояснили, что пока Полянина никто не ищет в России. Начать поиски могут лишь в том случае, если Интерпол объявит его в международный розыск.

Женщина пояснила, что Евгений учился на физико-техническом факультете Алтайского государственного университета, окончил магистратуру АлтГУ в 2017 году.

Знакомые описывают его как талантливого и способного студента. Так, одна из его его однокурсниц сказала, что Евгений был гением программирования, легко справлялся с задачами, которые многим не под силу.

Напомним, что 2 июля в Сети появилась информация о кибератаке на международную IT-компанию Kaseya с применением вируса-вымогателя, к которой якобы могут быть причастны хакеры из России. В списке оказался и уроженец Барнаула Евгений Полянин. В ориентировке указали, что он может находиться в Барнауле.

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