Горняк22: В Барнауле уже 2,5 месяца не могут найти пропавшего мужчину

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчину ищут уже 2,5 месяца, однако пока о его судьбе по-прежнему ничего неизвестно. Волонтеры просят помочь в поисках неравнодушных

В Барнауле ищут пропавшего 32-летнего Павла Латынина, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 22 августа.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 198 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: черная футболка, темно-синие трико, черные кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе без вести пропала женщина в черном пальто.

ТОЛК