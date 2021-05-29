Горняк22: Жительница алтайского села расчленила мужа и сожгла его останки в костре
Топор. Дрова Фото: pixabay.com
Между супругами был длительные неприязненные отношения. К тому же, женщину уже судили за преступления против своего мужа
Следователи завершили расследование дела против 61-летней жительницы Родинского района, которую подозревают в убийстве мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.
По версии следствия, в начале января 2021 года между супругам произошла ссора из-за неприязни. В результате женщина взяла топор и несколько раз ударила супруга по голове. Мужчина скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила его тело и пыталась сжечь его в надворных постройках.
Ранее обвиняемая уже была судима за преступления против супруга.
В ходе следствия она полностью признала вину в содеянном. Дело ушло в суд.
Ранее сообщалось, что житель алтайского села зарезал сожительницу и спрятал ее тело в погреб.