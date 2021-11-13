Горняк22: Владелец «Титов Арены» прокомментировал покупку СК «Обь» в Барнауле

Михаил Дроздов Фото: ХК "Динамо"

Ранее стало известно, что 49,8% акций спорткомплекса выкупила компания «Магистраль», которая связана с бизнесменом Евгением Ракшиным

Владелец «Титов Арены» (Дворец спорта) в Барнауле Михаил Дроздов рассказал «Алтапресс», какое он имел отношение к недавней сделке купли-продажи пакета акций спорткомплекса «Обь».

По словам предпринимателя, информация о том, что он является покупателем части акций «Оби», не соответствует действительности. Ранее о том, что переговоры велись с Дроздовым и объект купила связанная с ним фирма, сообщил глава крайсовпрофа Иван Панов.

Предприниматель объяснил, что к нему с таким предложением действительно обращался крайсовпроф, а он, в свою очередь, переадресовал его Евгению Ракшину, поскольку тот активно участвует в поддержке спорта и профессиональных команд в регионе.

«Приобретаемый пакет акций не позволял принимать какие-то судьбоносные решения, но Евгений согласился и стал собственником 49% акций комплекса», – пояснил Дроздов.

Он также отметил, что сейчас обсуждается несколько вариантов дальнейшей судьбы СК «Обь».

«Насколько мне известно, лишать город бассейна никто не собирался. Обсуждали идею модернизировать существующий спорткомплекс или построить аналогичный бассейн в центральной части города в другом месте», – заявил Дроздов.

За прочими деталями и подробной информацией об этом бизнесмен посоветовал обратиться к акционерам спорткомплекса. Вместе с тем сам Евгений Ракшин пока воздерживается от комментариев относительно своего нового актива.

Вторым – основным – собственником «Оби» является Алтайский край, которому принадлежит 50,11% акций. В крайимуществе «Толку» сообщили, что не намерены выставлять их на продажу и сохранят специализацию объекта, где базируется четыре спортшколы и проходят соревнования по другим видам спорта.

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