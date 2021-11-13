Горняк22: В Барнауле за 25 млн рублей продают помещение медицинской клиники

Здание медклиники в Барнауле Фото: medicalrent.tilda.ws

По данным продавца, коммерческая недвижимость полностью оборудована под медицинскую деятельность и готова к дальнейшему функционированию по этому профилю

В Барнауле продают помещение под медицинскую деятельностью за 25 млн рублей. Оно находится на проспекте Социалистическом, 17 (пересечение с улицей Пушкина), имеет отдельный вход и выходит на «красную линию» проспекта, говорится в объявлении.

По словам продавца, помещение полностью лицензировано под медицинскую деятельность. Внутри помещения все стены кабинетов имеют отделку кафельной плиткой, в них также большие окна, а в каждом из кабинетов имеется раковина с холодной и горячей водой.

Согласно информации сервиса 2GIS, по данному адресу находится многопрофильная медклиника «Антуриум». В объявлении также уточняется, что арендатор оплачивает арендную плату и все коммунальные платежи.

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