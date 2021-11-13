Горняк22: Новосибирские рабочие укладывают асфальт поверх снега

Скриншот из видео "АСТ-54" Фото: vk.com/act54

Жители Новосибирска заметили, что в заснеженном городе рабочие продолжают укладывать асфальт. При этом ранее глава города отметил, что укладка дорог в снег недопустима

В Новосибирске на улице Волочаевской дорожные рабочие укладывают асфальт прямо поверх снега, сообщает «АСТ-54».

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как дорожники высыпают асфальт на не очищенный от снега тротуар.

«В ноябре укладка асфальта на тротуаре улицы Волочаевской выглядит особенно экстравагантно», – отметили в местном паблике.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против таких дорожных работ. По его словам, результаты работ проверят. При выявлении нарушений дорожникам не оплатят укладку.

Ранее в Алтайском крае назвали лучшие придорожные кафе и заправки. Конкурс на лучшие придорожные объекты прошел в рамках содействия развитию придорожной инфраструктуры на дорогах края и повышения качества услуг.

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