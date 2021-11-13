Горняк22: Историю пропавшей алтайской пенсионерки расскажут на ТВ-3

Надежда Минакова Фото: скриншот из видео телеканала "МИР"

Выпуск можно будет посмотреть 12 ноября в 14.40 по московскому времени. Документальный проект вышел в эфир в 2019 году. В настоящее время идет уже третий сезон шоу

12 ноября в новом выпуске документального проекта «Вернувшиеся» на телеканале ТВ-3 расскажут историю поисков 66-летней алтайской пенсионерки Надежды Минаковой.

Пожилая женщина пропала 15 сентября 2020 года в селе Верх-Шубинка Целинного района. Вечером она пошла с фонариком встречать мужа и исчезла. Первым тревогу забил супруг. Пенсионерку искала полиция, Росгвардия, кинологи и волонтеры, привлекли даже коптер.

В качестве версий произошедшего рассматривали даже убийство. В итоге пропавшую женщину нашел полицейский в заброшенном колодце в окрестностях села. Он наткнулся на угасающий фонарь, который она уронила, и заметил яму в земле.

Ранее Надежда Минакова рассказала, как выжила в колодце, в котором просидела два дня. По ее словам, выжить ей удалось за счет того, что она не теряла духа и не поддавалась панике. Местные медики окрестили спасенную женщину Железной леди.

ТОЛК