ГОРНЯК22 13.11.2021
Происшествия

Горняк22: Жителям Алтайского края напомнили о системе QR-кодов с 15 ноября

Горняк22
14 часов Ago

QR-код Фото: clubvodoley.ru

QR-код можно представить в электронном или бумажном варианте, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

С 15 ноября во многих соцобъектах Алтайского края начнет действовать система пропуска только по QR-кодам, напомнили в правительстве региона.

С 15 ноября действует вход по QR-кодам:

  • в театры, кинотеатры, концертные залы;
  • в учреждения клубного типа;
  • в цирки;
  • в бассейны;
  • в фитнес-клубы, на спортивные объекты;
  • в учреждения досуга;
  • на объекты общественного питания;
  • в гостиницы, пансионаты;
  • в дома и базы отдыха;
  • в санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия;
  • в торговые центры.

Чтобы пройти на территорию этих объектов, необходимо предъявить действующий QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Куда можно пройти без QR-кода

Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, а также объекты розничной торговли, реализующие продтовары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: