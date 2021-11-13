Горняк22: Жителям Алтайского края напомнили о системе QR-кодов с 15 ноября
QR-код Фото: clubvodoley.ru
QR-код можно представить в электронном или бумажном варианте, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
С 15 ноября во многих соцобъектах Алтайского края начнет действовать система пропуска только по QR-кодам, напомнили в правительстве региона.
С 15 ноября действует вход по QR-кодам:
- в театры, кинотеатры, концертные залы;
- в учреждения клубного типа;
- в цирки;
- в бассейны;
- в фитнес-клубы, на спортивные объекты;
- в учреждения досуга;
- на объекты общественного питания;
- в гостиницы, пансионаты;
- в дома и базы отдыха;
- в санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия;
- в торговые центры.
Чтобы пройти на территорию этих объектов, необходимо предъявить действующий QR-код и документ, удостоверяющий личность.
Куда можно пройти без QR-кода
Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, а также объекты розничной торговли, реализующие продтовары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости.