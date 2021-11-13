Горняк22: В Барнауле на трех перекрестках установили новые светофоры

Светофор Фото: pixabay.com

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде участков, где установили светофорные объекты, и соблюдать требования сигналов светофоров и дорожных знаков

В Барнауле установили и подключили несколько новых светофоров. Объекты начали работу с 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула.

Новые светофоры появились на трех участках:

проспект Комсомольский – улица Интернациональная;

улица Георгия Исакова – улица Островского;

улица Георгиева – улица Сухэ-Батора.

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