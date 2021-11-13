Горняк22: В Барнауле на трех перекрестках установили новые светофоры
Светофор Фото: pixabay.com
Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде участков, где установили светофорные объекты, и соблюдать требования сигналов светофоров и дорожных знаков
В Барнауле установили и подключили несколько новых светофоров. Объекты начали работу с 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула.
Новые светофоры появились на трех участках:
- проспект Комсомольский – улица Интернациональная;
- улица Георгия Исакова – улица Островского;
- улица Георгиева – улица Сухэ-Батора.