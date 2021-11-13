Горняк22: Мокрый снег и метели придут в выходные в Алтайский край

Непогода. Мокрый снег Фото: pixabay.com

Ветер, снег с дождем и сильная гололедица – с такой погодной реальностью столкнутся жители региона в ближайшие выходные дни

В предстоящие выходные дни в Алтайском крае ожидается теплая погода с осадками. По данным ЦГМС региона, на всей территории края пройдет снег с дождем и будет ветрено.

Так, днем 13 ноября местами по краю ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также слабая метель. На дорогах по-прежнему сохраняется сильная гололедица. Воздух прогреется до 0…+5 градусов. Ветер подует юго-западный, с порывами до 16 м/с.

В Барнауле в субботу временами также возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов.

ТОЛК