Горняк22: В Алтайском крае 17-летнего кладбищенского вандала признали психически больным

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В ходе расследования у подростка выявили психическое заболевание, из-за которого прокурор утвердил постановление о принудительном лечении

В Крутихинском районе 17-летний местный житель предстанет перед судом за повреждение памятников на кладбище и кражу велосипедов, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в июне текущего года подросток и его друг повредили 17 памятников на одном из районных кладбищ. Молодые люди пинали ногами могильные сооружения, убедившись, что их никто не видит.

Кроме того, месяцем ранее подростки пробрались в один из жилых домов и украли два велосипеда общей стоимостью 10 тысяч рублей. Следователи также доказали причастность обвиняемого к краже скутера из гаража местного жителя.

Известно, что сообщник обвиняемого еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. У самого же молодого человека выявили психическое заболевание, следствие ходатайствует о принудительном лечении обвиняемого. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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