Горняк22: Умер российский писатель-сатирик и колумнист Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин Фото: кадр из шоу "Судьба человека"

Сатирик много лет выступал на сцене со своими сочинениями. Кроме того, его монологи и рассказы исполняли другие артисты. Коклюшкин также был колумнистом газеты «Аргументы и Факты»

12 ноября умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин, сообщает «Россия 24».

Ему было 75 лет. Писатель скончался от острой сердечной недостаточности.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 в Москве. Свою литературную деятельность он начал, публикуясь во многих газетах и журналах. Монологи сатирика исполняли такие артисты, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Ефим Шифрин и другие.

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