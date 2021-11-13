Горняк22: Снег с дождем и слабые метели ожидаются 13 ноября в Алтайском крае

Ноябрь. Снег Фото: pixabay.com

Выходные, согласно прогнозу, пройдут при плюсовой температуре, но возможны осадки на всей территории края. Морозы вернутся к середине следующей недели

Погода в Алтайском крае

13 ноября дневная температура воздуха в регионе составит 0…+5 градусов. При этом местами возможны осадки – вероятно выпадение мокрого снега с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о слабых метелях. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ветер подует юго-западного направления, его порывы составят до 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу воздух прогреется до +1…+3 градусов. Временами пройдут осадки из дождя с мокрым снегом. На дорогах – гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

ТОЛК