Горняк22: Житель Рубцовска поджег полицейские «УАЗ» и «Газель»

Поджог Фото: pixabay.com

В момент поджога подозреваемый не был трезвым. Мужчину поймали и взяли под стражу. Сейчас следователи выясняют причины преступления

В Рубцовске 36-летнего местного жителя подозревают в поджоге двух полицейских машин, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 7 ноября пьяный подозреваемый поджег автомобили «УАЗ» и «Газель», которые принадлежали местному МВД. Полностью уничтожить машины не удалось – их своевременно потушили полицейские.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время мужчина находится под стражей. Мотивы поджога неизвестны.

Ранее в Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге машины полицейского. Инцидент произошел 28 сентября в Чарышском районе. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью капот «Лады» и поджег. Причиной поджога мог стать конфликт, который возник между подозреваемым и полицейским, когда тот был участковым.

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