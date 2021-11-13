Горняк22: Алтайским студентам могут запретить посещать вузы без вакцинации

Грамотность. Учеба. Знания Фото: pixabay.com

Студент неназванного алтайского университета рассказал, что в их вузе вакцинированных учащихся размещают отдельно от непривитых. Кроме того, идет речь о введении посещения через QR-коды

В Алтайском крае студентов в обязательном порядке заставляют предоставлять информацию о вакцинации. Об этом рассказал один из учащихся края в Instagram-аккаунте barnaul.insta.

По его словам, в учебном заведении, где он обучается, идет речь о запрете посещения для непривитых студентов. Сейчас в вузе разделили классы на вакцинированные и невакцинированные.

«Это вот так у нас прививка не является обязательной, это так она носит рекомендательный характер? Что вообще происходит?» – пожаловался студент.

Кроме того, в пресс-службе АлтГТУ заявили, что с 15 ноября вуз переходит на смешанный формат обучения. Лекции для студентов будут проводить дистанционно с использованием видео-конференц-связи и вузовской платформы.

При этом совершеннолетним студентам, чтобы пройти в бассейн и легкоатлетический манеж, теперь потребуется QR-код вакцинации.

Напомним, что ранее в минобрнауки заявили, что российский вузы могут водить QR-коды для посещения очных занятий. В пресс-службе отметили, что учебные заведения автономны в принятии решений по организации образовательного процесса. С 8 ноября вузы и научные организации могут проводить обучение студентов в дистанционном формате или в виде самостоятельной работы.

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