Горняк22: Брата Хабиба Нурмагомедова задержали за наезд на полицейского

Усман Нурмагомедов Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Боец ММА Усман Нурмагомедов – двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона лиги Bellator. На его счету 14 побед

В аэропорту Шереметьево двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 23-летнего Усмана Нурмагомедова, задержали за наезд на полицейского, сообщает ТАСС.

«Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов подозреваются в том, что они на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции», – рассказали в правоохранительных органах.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО заявили, что подозреваемые прилетели из Махачкалы. Их доставили в дежурную часть линейного подразделения. Сейчас решается вопрос о задержании молодых людей и помещении в ИВС.

В своем аккаунте в Instagram Нурмагомедов призвал своих поклонников успокоиться.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже эсэмэсками, нормально всё», – написал спортсмен.

Ранее стало известно, что актриса из «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в больницу после ДТП. Артистку госпитализировали с переломами ребер и надколенного сустава. По предварительным данным, она никак не могла избежать столкновения: иномарки столкнулись лоб в лоб. Обе машины сильно повредили бамперы.

ТОЛК