Горняк22: В Новосибирске сошедший с крыши снег проломил крышу легковушки

Сход снега с крыши Фото: pixabay.com

Очевидцы отмечают, что у дома были таблички, предупреждающие о возможном сходе снега с крыши, но некоторые автовладельцы игнорируют их

В Новосибирске на улице Королёва, 40к, сошедший с крыши многоэтажного дома снег буквально проломил крышу припаркованного автомобиля. О происшествии сообщает группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном видео видно, что универсал, на который упал тяжелый мокрый снег, полностью разбит. Его крыша от сильнейшего удара оказалась вогнута внутрь, а стекла разбиты.

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