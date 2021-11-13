Горняк22: В Новосибирске сошедший с крыши снег проломил крышу легковушки
Сход снега с крыши Фото: pixabay.com
Очевидцы отмечают, что у дома были таблички, предупреждающие о возможном сходе снега с крыши, но некоторые автовладельцы игнорируют их
В Новосибирске на улице Королёва, 40к, сошедший с крыши многоэтажного дома снег буквально проломил крышу припаркованного автомобиля. О происшествии сообщает группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованном видео видно, что универсал, на который упал тяжелый мокрый снег, полностью разбит. Его крыша от сильнейшего удара оказалась вогнута внутрь, а стекла разбиты.