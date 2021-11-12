Горняк22: 6,6 тысячи заболевших коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии

Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

С начала пандемии в регионе вылечились от коронавируса 65 440 жителей края. За прошедшие сутки выздоровевшими признали 393 пациента

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 510 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 11 ноября заболели 94 044 человека, в том числе 7 463 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 28 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 600 жителей региона.

846 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 297 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 628 мест.

На утро 11 ноября в Алтайском крае прививаются 872,6 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 130,

Бийск – 43,

Рубцовск – 31,

Заринск – 21,

Алейск – 15,

Локтевский и Табунский районы – по 12,

Новоалтайск и Алейский район – по 11,

Калманский, Михайловский и Смоленский районы – по 10,

Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский и Третьяковский районы – по 9,

Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский и Угловский районы – по 8,

Каменский, Петропавловский и Тогульский районы – по 7,

Кулундинский район – 6,

Ключевской, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Троицкий и Шипуновский районы – по 5,

ЗАТО Сибирский, Залесовский и Косихинский районы – по 4,

Камень-на-Оби, Павловский и Рубцовский районы – по 3,

Белокуриха, Крутихинский и Хабарский районы – по 2,

Бурлинский, Заринский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по 1.

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