Горняк22: В «заплесневелой» алтайской школе в очередной раз продлили сроки ремонта

Ремонт Фото: pixabay.com

Работающий в школе подрядчик и ранее попадался на просрочках при исполнении контрактов, но при этом до сих пор потерял доступ к тендерам

В голухинской школе Заринского района, где стены покрылись плесенью, снова продлили сроки ремонта до весны, сообщают «Вести Алтай».

По новым планам работы в школе завершат в марте следующего года. При этом изначально ремонт должны были закончить перед началом этого учебного года. Позже оказалось, что нанятая бригада строителей не справилась с задачей, и подрядчику пришлось искать новых рабочих. Из-за этого сроки ремонта затянули.

Сейчас дети учатся в детском саду и музыкальной школе, а родители забили тревогу из-за зеленой и черной плесени, которая разрослась на стенах учебного заведения. Предположительно, грибок якобы появился из-за строителей, которые раскрыли крышу, и в школу стали попадать осадки.

По словам родителей учеников, сначала рабочие покрывали плесень специальным раствором, а потом начали закрывать стены гипсокартоном. Директор школы Ольга Бельц рассказала, что экспертная организация оценит состояние плесени и вынесет свой вердикт, сообщает «Банкфакс».

Между тем на месте уже побывал депутат Алтайского заксобрания коммунист Антон Арцибашев.

«Плесень везде, во всем здании, нет помещения, где она бы не свисала. Ее попытались покрыть спецраствором, но она так просто не выводится. Помещения и конструкции влажные», – рассказал он в соцсетях.

Прокуратура и управление Роспотребнадзора и другие ведомства пока публично не сообщили о каких-либо проверках в школе.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле 19 классов не вышли на учебу после каникул из-за COVID-19. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, ежедневно скорая помощь обслуживает 1,3 тыс. вызовов. В настоящее время вакцинацию от ковида в школах прошли 84% педагогов.

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