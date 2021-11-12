Горняк22: Алтайский чиновник отделался «условкой» по делу об оснежении «Манжерока»

Суд Фото: телеканал "Толк"

Система оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» была построена с нарушениями. Это связано с тем, что ряд чиновников решили «сэкономить» на ней

Бывший директор Казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» Александр Вайдуров получил 3,5 года условно за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как стало известно, в 2015-2018 годах тогда еще первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер вместе с Вайдуровым и гендиректором Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай Михаилом Карпенко организовали строительство системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Как считает следствие, Пальталлер обеспечил победу компании Карпенко в аукционе на строительство, отклонив второго участника торгов. При этом он дал указание Вайдурову и Карпенко принимать и оплачивать невыполненные по факту работы.

Подрядчик получил более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей. Это стало причиной того, что объект был построен некачественно.

Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ. Уголовное дело в отношении Вайдурова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выделили в отдельное производство.

В итоге ему назначили условный срок с лишением права занимать должности на протяжении двух лет. Кроме того, с него и его подельника Карпенко взыскали ущерб в размере 136,7 млн рублей.

4 октября 2021 года Карпенко за аналогичное преступление и за растрату получил пять лет колонии.

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера находится на рассмотрении Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай.

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